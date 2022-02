Juwel Wilhelmsberg

650.000 Euro stellt das Land Nordrhein-Westfalen für die Umgestaltung des Wilhelmsbergs in Paderborn-Schloß Neuhaus zu einem Naturerlebnisraum bereit. Sie wird aus dem Programm „Grüne In­frastruktur“ gefördert.

Was plant die Paderborner Stadtverwaltung und wie weit ist sie schon gekommen? Das wollte die CDU-Fraktion in der Sitzung des Bezirksausschusses am Dienstagabend im Großen Saal des Rathauses wissen.