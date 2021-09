Juwelen mit kleinen Geheimnissen

Über Geld reden wir an dieser Stelle ja nicht. Doch die mächtigen Küchenblöcke aus Glas-Keramik, emailliertem Lavagestein, Terrazzo, Rosso Lepanto oder Eukalyptusholz wirken im Poggenpohl-Foyer wie überdimensionierte Schmuckstücke in einer Tiffany-Auslage.

Poggenpohl-Mitarbeiterin Sophie Lindenschmidt lehnt sich auf einer Arbeitsplatte ab, die Teil eines einzigen, handgefertigten Steinblocks ist. Jetzt muss nur noch ein Haus gefunden werden, in das so eine Küche hineinpasst.

Sie werden im nach vorn geholten, mit Skulpturen dekorierten und in weiches, goldgelbes Licht getauchten Showroom wie Juwelen präsentiert. Sie mögen vielleicht nie in einem Herforder Einfamilien-, Doppel- oder Reihenhaus aufgestellt, doch das Bezaubernde an ihnen ist, dass sie hier, in Herford, hergestellt werden.