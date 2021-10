Kai Röchter ist Sprecher

Am 31. Juli hatte die AfD Schloß Holte-Stukenbrock einen Wahlkampfauftritt für den Bundestagskandidaten Klaus Lange auf dem Holter Kirchplatz organisiert. „Viele positive Rückmeldungen der Schloß Holte-Stukenbrocker Bürger sowie einige Beitritte zur AfD haben gezeigt, dass dieser Schritt richtig und wichtig war“, sagt Kai Röchter: „Unsere Gegner von der SPD und den Grünen waren der Meinung, man bräuchte uns nicht. Im Gegensatz zu den Altparteien im Stadtrat sind viele Einwohner aus SHS da anderer Meinung und haben unsere Partei gewählt.“ So zum Beispiel im Gebiet Sende an der Elbrachtschule, wo die AfD fast 15 Prozent erreichen konnte. Auch in anderen Stadtteilen schaffte die AfD bei der Bundestagswahl Ergebnisse jenseits der zehn Prozent.

MEHR ZUM THEMA Etwa 100 Menschen begleiteten am Samstag die Kundgebung auf dem Holter Kirchplatz Pfiffe, Plakate und Buh-Rufe gegen AfD

„Wir wollen mit der Gründung den Bürgern der Stadt ein offenes Diskussionsforum bieten und dabei die kritische und sachorientierte Politik für Schloß Holte-Stukenbrock in den Mittelpunkt stellen. Wir wollen, dass der Stadtrat wieder über die ganz konkreten Brennpunkte und Probleme der Stadtentwicklung diskutiert. Vieles wurde hier in den letzten Jahren verschlafen und manches leider auch totgeschwiegen. Wir werden deshalb konkrete Lösungen für die bestehenden Brennpunkte vorstellen“, so Kai Röchter.