Kaiserin funkelt im Sonnenschein

Schloß Holte-Stukenbrock

Die Kaiserin in silbern-glitzernder Robe, die Ehrendamen in lindgrünen Kleidern und die Prinzessinnen in Zartrosa – ein Modedesigner hätte die Kleider nicht besser auswählen können. In der prachtvoll geschmückten Traditionskutsche haben sich das Kaiserpaar der St.-Achatius-Schützenbruderschaft Stukenbrock-Senne, Franz-Josef Neuwöhner und seine Frau Dagmar Diegelmann-Neuwöhner, strahlend gut gelaunt zur Krönung fahren lassen. Angesichts des Wetters kann man den Schlachtruf der Schützen getrost ändern: Sommer, Sonne, Kaiserwetter!

Von Monika Schönfeld