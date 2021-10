Kalender für 2022 erhältlich

Zehn Jahre Dorfentwicklung Liemke war das Hauptthema beim Treffen der Dorfentwickler am Donnerstagabend im Pfarrheim Liemke. Aktuell stand zudem das Thema Nahversorgung im Mittelpunkt der Diskussion.

Verschiedene Modelle, von „Bürgerläden“, teils in kleinen Fertiggebäuden oder als Containerlösung, müssen noch auf ihre Einsatzmöglichkeit in Liemke geprüft werden. Kontakte mit Erzeugern regionaler Produkte sind der Arbeitsgruppe dabei besonders wichtig.

In einer kleinen Diashow ließ Günter Kerstingtombroke die Aktivitäten der Dorfentwickler Revue passieren. Bilder der Arbeitsgruppen, die 2011 die Themen soziales und kulturelles Leben, Baugestaltung, wirtschaftliche Entwicklung, Grüngestaltung und Nahversorgung aufgriffen, zeigten, wie engagiert mehr als 50 Liemkerinnen und Liemker ihre Ideen eingebracht haben.

Erinnert wurde an die Bürgerversammlung in der Liemker Schützenhalle. Hier wurde die Priorität der Umsetzung der Projekte festgelegt. Kleine Verschönerungsobjekte konnten schnell umgesetzt werden. Andere Projekte bedurften höheren Einsatz der ehrenamtlichen Helfer. Von Restaurierungen am neu ins Leben gerufenen Heiligenhäuschenweg bis hin zu Rastplätzen mit Bänken und Tischen – Eigenleistung wurde groß geschrieben.

Anregungen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit unterstützte die Stadtverwaltung ebenso wie das Großprojekt „Wapelaue“. Ehrenamtler sorgen dort dafür, dass möglichst nur standortgerechte Pflanzen gedeihen, Dornen und Brennnessel dürfen nicht überhand nehmen. Die Teilnahme an den Wettbewerben „Unser Dorf hat Zukunft“ in 2011, 2014 und 2017 forderte akribische Vorbereitung und wurde jeweils mit Preisen belohnt.

Aufwendig gestaltet wurde seit 2015 der jährlich erschienene „Liemker Kalender“. Der Verkaufserlös konnte gemeinnützig in Liemke eingesetzt werden. Der jetzt erschienene Kalender für 2022 steht unter dem Motto des zehnjährigen Jubiläums. Coronabedingt fiel auch in diesem Jahr der übliche Verkaufsstart beim Liemker Erntedankfest aus. Stattdessen sind die Exemplare ab sofort bei folgenden Mitgliedern des Kernteams der Dorfentwicklung für fünf Euro erhältlich: Manfred Vorderbrüggen (Telefon 1829) Karl-Heinz Brüggemeier (3545), Gerhard Blumenthal (1640), Lothar Biedermann (3742), Josef Humann (88051) und Günter Kerstingtombroke (4897).