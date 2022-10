Kalletal: Mann im Auto eingeklemmt

Ein Mann ist am Sonntag bei einem Unfall in Heidelbeck schwer verletzt worden. Die Freiwillige Feuerwehr Kalletal rückte mit rund 40 Mann aus.

Rettungshubschrauber bringt Schwerverletzten von Heidelbeck in die Klinik

Wie sich am Unfallort zeigte, war ein Auto von der Fahrbahn abgekommen, etwa vier Meter tief einen Abhang hinunter gestürzt und frontal vor einen Baum geprallt. Dabei hatte sich der Fahrer schwer verletzt. Er wurde zudem in seinem Auto eingeklemmt. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst musste das Fahrzeug erst mit Seilen den Abhang hinaufgezogen werden, um den Fahrer weiter rettungsdienstlich in seinem Fahrzeug zu versorgen.

Noch keine Infos zur Unfallursache

Danach wurde der Mann aus dem Auto gerettet und im bereitstehenden Rettungswagen weiter versorgt. Aufgrund seiner Verletzungen wurde der Fahrer abschließend mit dem Rettungstransporthubschrauber Christoph 13 in ein Klinikum geflogen.

Die Freiwillige Feuerwehr Kalletal unterstützte den Abschlepper beim Verladen des Unfallwagens, streute auslaufende Betriebsstoffe mit Bindemittel ab und reinigte die Fahrbahn.

Auf Weisung der Polizei musste eine Warnbeschilderung an der Unfallstelle aufgestellt werden. Weder gibt es bislang weitere Informationen zur Unfallursache noch zur Schadenshöhe.

Christoph13 brachte den Mann ins Klinikum. Foto: Feuerwehr Kalletal

Eingesetzt waren unter der Leitung von Michael Little die Löschgruppen Lüdenhausen und Langenholzhausen sowie der Löschzug Hohenhausen.

Ebenfalls im Einsatz waren Rettungswagen aus Kalletal und Extertal, ein Notarzteinsatzfahrzeug aus Lemgo, der Rettungstransporthubschrauber Christoph 13 aus Bielefeld sowie die Polizei Lemgo.