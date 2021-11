Kalte Nahwärme fürs Neubaugebiet

Auf dem ehemaligen Campingplatz „In den Tannen“ in Schloß Holte-Stukenbrock entstehen 131 Wohnungen in Ein- und Mehrfamilienhäusern

Schloß Holte-Stukenbrock

Die Stadt strebt für das Neubaugebiet „In den Tannen“ (ehemaliges Campingplatzgelände) eine Energieversorgung der Gebäude über ein so genanntes kaltes Nahwärmenetz an. Einstimmig hat der Umwelt-, Klima- und Infrastrukturausschuss beschlossen, in dieser Richtung weiter zu arbeiten.

Von Monika Schönfeld