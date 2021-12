Kamera soll Leck im Brunnen finden

Sälzerkollegium bestätigt Vorstand – Untersuchungen am Neuen Sprudel in Salzkotten geplant

Salzkotten

Als Salzkotten zusehends von der Salzproduktion zu leben begann, gründete sich im Jahr 1526 ein Sälzerkollegium mit der Aufgabe, die gesamte Salzherstellung in der Stadt zu beaufsichtigen und zu organisieren. Ihm gehörten 24 Sälzer an. Gemeinsam hielten sie mit eigener Gerichtsbarkeit das Monopol für die Gewinnung von Kochsalz. Das im Januar 2011 neu gegründete Sälzerkollegium verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke mit dem Ziel, die lange Tradition der Salzgewinnung wieder mehr in das Bewusstsein der Bürger zu rücken. Die Renovierung der Gradieranlage, der jährliche Sälzerkur sowie das Sieden der Sole bei Stadtfesten in der eigenen Siedepfanne am Kütfelsen sind Beispiele dafür.

Von Helmut Steines