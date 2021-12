Kämmerer und Etat in Paderborn verabschiedet

Paderborn

Mit den Stimmen von CDU und Grünen ist der städtische Etat für 2022 am Donnerstag auf den Weg gebracht worden (weiterer Bericht in dieser Ausgabe). Das 500-Millionen-Werk ist das letzte, für das Kämmerer Bernhard Hartmann und der Amtsleiter für Finanzen, Walter Hermes, verantwortlich zeichnen. Hartmann geht, wie am Donnerstag berichtet, am 31. Dezember in den Ruhestand, Hermes folgt ihm wenige Wochen später.

Von Maike Stahl