Kämmerer warnt vor „Trugbild“

Bielefeld

1,5 Milliarden Euro will die Stadt Bielefeld im kommenden Jahr ausgeben. Traditionell ist die Einbringung des Etats in den Rat die „Stunde des Kämmerers“ – und die nutzt Rainer Kaschel am Donnerstag zu einer Lehrstunde in Sachen Haushaltsführung, verbindet sie mit einer eindringlichen Warnung.

Von Michael Schläger