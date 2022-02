Kammermusik an Geige und Klavier

Der Kulturkreis wagt einen Schritt in die Normalität und bietet am Sonntag, 6. Februar, ab 16 Uhr Kammermusik für Klavier und Geige im Kulturforum am Altenkamp 1. Es treten auf Takako Yumiba an der Geige und Christian Köhn am Klavier, beide für ihr Spiel mehrfach ausgezeichnet.

„Wegen Corona haben wir die aktuell geltenden Auflagen zu beachten, wir können diese in den Räumlichkeiten des Kulturforums erfüllen. Es gilt die 3G-Regel. Sie steht für vollständig geimpft, genesen oder negativ getestet“, so der Vorsitzendes des Kulturkreises, Friedrich Dransfeld.

Die japanische Geigerin Takako Yumiba, die sich an der Musikhochschule Detmold auf ihr Konzertexamen vorbereitet, spielt mit Professor Christian Köhn (Klavier), Werke von Johannes Brahms, Ludwig van Beethoven und Franz Schubert.

Takako Yumiba wurde 1993 im japanischen Oita geboren. Bereits mit drei Jahren beginnt sie Geige zu spielen. Sie studiert zurzeit im Studiengang Konzertexamen an der Hochschule für Musik Detmold bei Professorin Maria-Elisabeth Lott. Bachelor- und Masterstudien an der Hochschule für Musik Hannover und an der Tokyo University of the Arts hat sie bereits absolviert. Seit August 2018 ist Takako Yumiba Stipendiatin des Deutschen Akademischen Austauschdienstes und Stipendiatin des Yehudi Menuhin Live Music Now.

Christian Köhn hat an der Musikhochschule Detmold sein Konzertexamen gemacht. Besonders pflegt er das vierhändige Klavierspiel mit Silke-Thora Matthies. Für das Label „Naxos“ spielten sie unter anderem auf 18 CDs die weltweit erste Gesamtaufnahme sämtlicher Werke für Klavierduo von Johannes Brahms ein. Parallel arbeitet Christian Köhn als Herausgeber von Klavierduo- und Soloausgaben für den Bärenreiter-Verlag Kassel. Köhn ist seit 2005 Dozent an der Musikhochschule Detmold.