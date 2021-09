Kampa-Halle ist wieder geöffnet

Interimsbetrieb in Minden läuft – Brandschutzkonzept umgesetzt

Lübbecke/Minden

Die Kampa-Halle in Minden hat in diesen Tagen wieder die Türen geöffnet und ihren Interimsbetrieb aufnehmen können. Darauf weist der Kreis Minden-Lübbecke in einer Mitteilung hin.