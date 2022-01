Kampf den Mikroschadstoffen

Brakel/Bad Driburg

Die Städte Brakel und Bad Driburg haben am Dienstag vom Landesministerium für Umwelt erhebliche Fördermittel für den Ausbau der Kläranlagen in der Kernstadt Brakel und in Herste erhalten. Neue Reinigungsstufen sollen künftig unter anderem auch Medikamentenrückstände und Mikroplastik aus dem Schmutzwasser filtern.

Von Frank Spiegel