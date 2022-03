Kampf gegen die Desinformation

Warburg

Unterwegs in sozialen Medien oder bei Nutzung eines Messengerdienstes wie Telegram und WhatsApp stößt der Nutzer immer wieder auf gezielte Desinformationen oder so genannte „Fake News“, die in Zeiten von Corona oder ganz aktuell im Ukraine-Krieg florieren. Wie man diese erkennt oder auch dagegen vorgehen kann, stand jetzt im Fokus eines VHS-Vortrags von Tahireh Setz im Museum im „Stern“.

Von Astrid E. Hoffmann