Kanalisation am Bahnhof wird erneuert

Wendeplatz an der Uferstraße in Höxter während der Bauarbeiten gesperrt

Höxter

Im Zuge der anstehenden Umgestaltungsarbeiten des Bahnhofsbereichs in Höxter wird in der Uferstraße im Bereich des Wendeplatzes am Bahnhof von diesem Dienstag an der vorhandene Schmutzwasserkanal erneuert.