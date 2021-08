Kandidaten äußern sich zum Klimaschutz

Paderborn

Livemusik, Poetry-Slams, vielen Informationen rund um das Thema Klimaschutz und einem Höhepunkt in Form einer Podiumsdiskussion mit den Bundestagswahlkandidaten und -kandidatinnen – das Paderborner Klimafestival interessierte am Samstag auf dem Rathausplatz zahlreiche Passanten. Unterstützt wurden die Organisatoren von „Parents For Future“ und der Plattform „Paderborn For Future“ dabei unter anderem vom Team der Seite „Wählbar 2021“.

Von Kevin Müller