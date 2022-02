Kann eine Badewanne fahren?

Wie bringt man ein Auto zum autonomen Fahren? Kann eine Badewanne ebenfalls (wenn auch nicht autonom) fahren? Und warum und wann schließen Mimosen ihre Blätter? Drei Fragen, mit denen sich drei Gruppen des Steinhagener Gymnasiums auseinandergesetzt haben. Am Samstag, 19. Februar, werden sie ihre Ergebnisse bei Jugend forscht vorstellen. Der Regionalentscheid, vor Corona immer ein großes wissenschaftliches Forum in der Sparkasse Herford, ist erneut als Online-Präsentation geplant.

Physiklehrer Andreas Frerkes, MINT-Koordinator am SteinGy, hat die drei Teams betreut und freut sich, dass in der Pandemie überhaupt geforscht werden kann: „Es geht in diesen Zeiten nicht darum, in irgendwelche Höhen vorzudringen, sondern darum, MINT-Angebote zu machen. Und das haben wir reichlich getan.“ Nur eines davon ist die Vorbereitung für Jugend forscht. Mit Yannik Peperkorn hat sich Frerkes diesmal die Betreuung der Projekte geteilt. Der Doktorand beginn im Mai sein Referendariat und hat im Rahmen des Förderprojekt „Ankommen nach Corona“ eine Stelle am SteinGy.