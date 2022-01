„Kann Heimat-Zerstörung nicht zusehen“

Der Protest von Ralf-Peter Fietz und anderen Marienloher Bürgern hat nicht verhindern können, dass mit der 146. Änderung des Flächennutzungsplans viele Windkraftanlagen vor den Toren des Paderborner Ortsteil gebaut werden können. Auf diesem Foto zeigte Fietz im August 2020, wie es in Marienloh aussehen könnte, wenn dort die bislang höchsten Windkraftanlagen im Kreis Paderborn gebaut würden. Am Dienstag ist Fietz von seinem Amt als Ortsheimatpfleger zurückgetreten.

„Ich sehe meine/unsere Heimat zukünftig dadurch stark beschädigt und diese Entwicklung ist kontraproduktiv zum dem, was ein Ortsheimat,pfleger‘ tun soll, gern tun will und auch bis dato getan hat“, schreibt Fietz in seiner Stellungnahme, die er auf der Internetseite www.marienloh.de veröffentlicht hat.