Kanzlerkandidat kommt nach Steinhorst

Armin Laschet macht am 18. September Station im Kreis Paderborn

Delbrück

CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet macht mit seinem Wahlkampftross am 18. September Station in Delbrück-Steinhorst. Der Aufgalopp der Politprominenz in dem 900-Seelen-Ortsteil hat eine lange Tradition.