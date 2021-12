Karikaturen machte er mit links

Bis zu seiner Pensionierung im Sommer 2001 hat der Wertheraner 23 Jahre lang Kunst in der Sekundarstufe 1 des Evangelischen Gymnasiums Werther unterrichtet. Generationen von Schüler erinnern sich an die Nagelbilder, die er regelmäßig anfertigen ließ. Auch Guckkästen oder ein Schatzinsel-Spiel waren Projekte, mit denen er die Kinder zu inspirieren versuchte. „Tubbe“ war ein Lehrer, der in Erinnerung blieb.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar