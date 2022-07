Karlchen‘s Backstube eröffnet am 18. August im Bahnhof in Bünde

Termin mehrfach verschoben: zehn Mitarbeiter in der Filiale beschäftigt

Bünde

Am Bünder Bahnhof geht‘s in großen Schritten weiter: Jetzt steht der Eröffnungstermin für Karlchen‘s Backstube fest. Los geht es am Donnerstag, 18. August, um 8 Uhr.

Von Kathrin Weege