„Karneval gehört nicht in den Mai“

Gaben am Donnerstag die Absage der Weiberfastnacht am 24. Februar in Stukenbrock bekannt: Maria Potthoff (von links), Melanie Schwenker, Egon Henkenjohann (Leiter Fachbereich Bürgerservice und Ordnung), Bürgermeister Hubert Erichlandwehr sowie Kim Elfers.

Foto: Dirk Heidemann