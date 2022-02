Karneval in Steinheim, Welterbe Corvey und zu Besuch bei Mutter

Steinheim/Höxter

In Steinheims Nachbarort Brakelsiek schauen die Menschen besonders stolz nach Berlin. In der Bundesversammlung ist der größte Sohn des nur 5,9 Kilometer von der Kreisgrenze Höxter und von Steinheim entfernt liegenden lippischen Dorfes gestern zum zweiten Mal zum Bundespräsidenten gewählt worden. Das 66-jährige Staatsoberhaupt ist gerngesehener Gast bei der Queen, im Weißen Haus oder in China, jedoch auch daheim bei Mutter Ursula Steinmeier (92) und der Verwandtschaft in Brakelsiek und im nahen Kreis Höxter.

Von Michael Robrecht