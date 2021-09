„Karneval ist wichtig für Nieheim“

„Ich freue mich über meine Wahl,“ sagte Wessler, der sich mit Bernd Bartels-Trautmann einem Gegenkandidaten stellen musste. Am Ende hatte der neue Präsident zwei Stimmen mehr und tritt damit die Nachfolge von Josef Schunicht an, der sieben Jahre das Nieheimer Narrenschiff als Präsident gelenkt hatte. Der 40-Jährige ist gebürtiger Nieheimer und hatte im Präsidium bereits das Amt des Schriftführers inne. „Ich habe mir im Vorfeld viele Gedanken zu meiner Kandidatur gemacht. Schließlich hat der Karneval in Nieheim eine wichtige Rolle und Aufgabe,“ sagte Wessler gegenüber unserer Zeitung. Die Herausforderung sei auch, dass es nach Corona einen Neustart geben müsse. Die Planungen für die kommende Session sind bereits in vollem Gange. Mit seinem verjüngten Präsidium möchte der Präsident künftig eigene Akzente im Karneval setzen und vor allem Kinder und Jugendliche stärker einbinden.

Toni Wiechers ist 50 Jahre bei der NKG. Foto: Heinz Wilfert

Als echter Teamplayer stellte sich Stefan von Kölln als neuer Vorsitzender der NKG vor. „Ich habe Konfetti im Blut,“ erklärte er seine Kandidatur. Weiter ins Präsidium gewählt wurden der Vizepräsident Dirk Guse (wie bisher); Schatzkanzler ist Elmar Kleine, Stellvertreter Wolfgang Wand; Schriftführer Johannes Otten, Stellvertreter Erich Radtke; Hofmarschall Thomas Pollmann, Stellvertreter Franz-Josef Schöning. Zu Kassenprüfern wurden Pastor Jürgen Bischoff und Klaus Walter bestimmt. Neu bei den Rotjacken aufgenommen wurden Elmar Kleine und Thomas Meinert. Letzte Amtshandlung des Präsidenten Schunicht: Ehrungen! Ehrenpräsident Toni Wiechers für 50 Jahre, Wolfgang Lücking für 40 Jahre Mitgliedschaft in der NKG.