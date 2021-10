Karneval und Sport waren seine großen Leidenschaften

Trauer in Delbrück um Albert Wilmes

Delbrück

In den Mittelpunkt gedrängt oder ins Rampenlicht gestellt hat sich Albert Wilmes nie, obwohl er dies aufgrund seiner Führungsfunktionen und Aufgaben in Vereinen locker hätte tun können. In der vergangenen Woche ist Albert Wilmes im Alter von 95 Jahren gestorben. Über Jahrzehnte hinweg hat er den KV Eintracht Delbrück von 1832, den mitgliederstärksten und ältesten Karnevalverein im Bund Westfälischer Karneval (BWK), mitgeprägt. Spuren hinterlassen hat der Ehrenvorsitzende des KV Eintracht aber auch im Tennisclub Blau-Weiß Delbrück und im Delbrücker SC, um nur zwei weitere Beispiele zu nennen.

Von Jürgen Spies