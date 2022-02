Karnevalisten eher auf Nummer sicher

Da der organisierte Karneval verantwortungsbewusst mit der Corona-Situation umgehe, so das Gesundheitsministerium, könnten „räumlich abgegrenzte Brauchtumsgebiete“ in Bereichen eingerichtet werden, in denen große Menschenansammlungen zu erwarten sind. In diesen Schutzzonen sollen dann einheitlich höhere Corona-Schutzmaßnahmen gelten. Ob davon Gebrauch gemacht wird, dazu hat diese Zeitung Präsidenten und Vorsitzende im Kreisgebiet befragt.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

+ 10 € Gutschein gewinnen