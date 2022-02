Karnevalisten laden ein zum Quizzen

Delbrück

„De Faßlohmstuit is wier do, de schönste Tuit van ‘nem Johr.“ So heißt es in der vierten Strophe des ältesten Delbrücker Karnevalsliedes „Die Fastnacht kehret wieder ein“. An diesem Samstag hätte eigentlich die erste der zig großen Saalveranstaltungen des Karnevalvereins Eintracht Delbrück von 1832 e.V. in der Mehrzweckhalle in Ostenland über die Bühne gehen sollen. Doch aus dem „Karneval total“ in Zusammenarbeit mit dem Löschzug Ostenland wird bekanntlich ebenso wenig etwas wie mit den folgenden Veranstaltungen.

Von Jürgen Spies