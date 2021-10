Karnevalisten stehen in den Startlöchern

Delbrück

Die Karnevalisten im Delbrücker Land bereiten sich nach der coronabedingten Absage der Veranstaltungen in der zurückliegenden Session auf einen Neustart im Frühjahr 2022 vor. Bei der Herbstversammlung des Stadtverbandes Delbrücker Karnevalisten (SDK; etwa 4500 Mitglieder in elf Vereinen) in der Sudhagener Mehrzweckhalle wurde klar, dass der Sessionsstart in diesem Jahr noch mit angezogener Handbremse erfolgen wird. Aber alle Vereine planen für die heiße Phase der Fünften Jahreszeit mit Veranstaltungen, die dann auch im gewohnten Rahmen stattfinden sollen.

Von Axel Langer