Karnevals-Gruß gegen Corona-Blues

„Stukenbrock Helau“, hallt der kultige Schlachtruf am Samstagmorgen über den Schützenplatz. Ein jecker Gruß aus der Distanz. Vor verschlossener Schützenhalle präsentieren sich die Akteure fröhlich bunt in den Kostümen der vergangenen Jahre.

Der Pfarrkarneval ist zwar abgesagt, Spaß muss aber trotzdem sein. Mit einem närrischen Video vermitteln die Akteure den Fans Verbundenheit. Mit schrillen Kostümen der vergangenen Jahre haben sie sich am Samstag vor der Schützenhalle in Schale geworfen

Der legendäre Stukenbrocker Pfarrkarneval St. Johannes Baptist, der eigentlich am Samstag, 19. Februar stattfinden sollte, ist abgesagt. Zum zweiten Mal in Folge herrscht Corona-Flaute in Stukenbrock. Dennoch soll sich die hiesige Fan-Gemeinde mit der närrischen Gemeinschaft verbunden wissen.