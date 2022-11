Karnevalsgesellschaft Nieheim wächst

„Wir freuen uns, dass wir mit Ghannum Kheralla und Ioannis Theocharidis zwei Mitglieder gewinnen konnten, denen der Karneval nicht unbedingt in die Wiege gelegt wurde“, erzählt Präsident Sebastian Wessler.

Aus Syrien und Griechenland

Ghannum Kheralla stammt aus Syrien und arbeitet seit einigen Jahren als Zahnarzt in Nieheim, während Ioannis Theochardis erst im Juni dieses Jahres sein griechisches Restaurant Dakos in der Marktstraße eröffnet hat. Beide wollen in der 80 + 11-Jubiläums-Session aktiv die Geschicke der NKG angehen und haben sich bereits Gedanken gemacht, wo sie sich am besten einbringen können.

MEHR ZUM THEMA NKG "Olle meh" lädt zum Spanferkelessen ein Erolgreiches Sommerfest der Nieheimer Karnevalisten

Am Samstag, 12. November, geht es in der Stadthalle Nieheim mit der Sessions-Eröffnung in die närrische Zeit. „Das Programm steht und wir freuen uns, wenn viele Karnevalsfreunde in die Halle kommen“, äußert sich Vorsitzender Stephan von Kölln erwartungsfroh.