Karolingisches Westwerk Corvey öffnet Türen

Höxter

„50 Jahre Welterbekonvention: Erbe erhalten – Zukunft gestalten“: Unter diesem Motto steht am Sonntag, 5. Juni, der Unesco-Welterbetag. Die Kirchengemeinde St. Stephanus und Vitus Corvey beteiligt sich in der Zeit von 11 bis 16 Uhr mit kostenlosen Sonderführungen vor Ort im karolingischen Westwerk und auch mit einem digitalen Angebot auf der Internetplattform www.unesco-welterbetag.de an diesem bundesweiten Aktionstag.

