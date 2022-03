Kartellamt genehmigt Klinik-Fusion

Das Bundeskartellamt hat die Fusion des Gütersloher St. Elisabeth Hospitals mit der Katholischen Hospitalvereinigung (KHO) in Bielefeld genehmigt. KHO-Geschäftsführer Dr. Georg Rüter geht davon aus, dass die Verschmelzung im zweiten Quartal dieses Jahres vollzogen wird.

Am Franziskus-Hospital, dem Klösterchen, entsteht ein neues Medizinisches Zentrum samt Tiefgarage aus eigener finanzieller Kraft. Von links: Siegmund Neu, Prof. Dr. Oliver Micke, Dr. Georg Rüter, Ulrich Günzel.

Das Kartellamt vermag in dem bald 3300 Mitarbeiter zählenden und 300 Millionen Euro umsetzenden Hospital-Verbund keine Gefahr für den Gesundheitsmarkt zwischen den Kreisen Herford, Gütersloh, Warendorf und der Stadt Bielefeld zu erkennen. Die bisherige Hospitalvereinigung mit den Kliniken in Bielefeld, Herford und Rheda-Wiedenbrück wird 1710 Beschäftigte und einen Jahresumsatz von 152,1 Millionen Euro beisteuern, zumindest am Geschäftsjahr 2021 gemessen.