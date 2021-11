Karten für den guten Zweck

Das Besondere: Von den 3,50 Euro Verkaufspreis gehen 1,50 Euro an den Verein „Gemeinsam gegen Blutkrebs Steinheim“ und an die „Stadtmarketing Steinheim“. Erhältlich sind die Karten in der Galerie „Farbpunkt“, Marktstraße 1 (ehemaliges Reformhaus) zu folgenden Öffnungszeiten:

Donnerstag, 2. Dezember, 15 bis 18 Uhr

Samstag 11. Dezember, 15 bis 20 Uhr

Donnerstag, 16. Dezember, 14 bis 17 Uhr

Samstag, 18. Dezember, 11 bis 13 Uhr und am

Dienstag, 21. Dezember, 14 bis 17 Uhr.

Sabine Diedrich: „Wer eine größere Anzahl benötigt, darf mich auch frühzeitig per Mail kontaktieren unter info@sabine-diedrich.de.“

Neueste Kunst-Accessoires als Unikate und Geschenkideen zu Weihnachten, dazu gehören Stoffe mit den bekannten Bildmotiven von Sabine Diedrich, können dann ebenfalls erworben werden. „Bedruckte neue Motive sind fertig. Das Hermannsdenkmal ist eines der beliebtesten“, so die Künstlerin, die zudem künstlerisch gestaltete Loops und Wenderollkragen als Halswärmer, Shoppertaschen, Handtaschen oder Stulpen anbietet.

Als Teil des „Freistil“-Kunst-Teams ist Dierich auch an dem kürzlich in Bad Meinberg, Allee 25, eröffneten „Freistil“-Kunst-Studio beteiligt. Die Künstlergruppe lädt am kommenden Donnerstag, 25. November, ab 15.30 Uhr zum Kunst- und Kaffeekonzert in das Kurgastzentrum Bad Meinberg ein. Hier zeigt „Freistil“ Kunst zu Melodien „Wunderwelt der Musik“ von Henryk Kobuch.

Mitten in der Corona-Zeit, im Sommer des vergangenen Jahres, hatte Sabine Diedrich ihren „Farbpunkt“ in Steinheim eröffnet.

Mehr zu Kunstkursen auch unter www.sabine-diedrich.de.