Kartfahren, Modellbau und Co.

Am 9. April soll es mit dem Ferienprogramm der Stadt Preußisch Oldendorf losgehen. Auftakt macht das Angebot zum Kartfahren am Motorpark am Wiehen. Den Abschluss bildet ein Modellbau-Bastelnachmittag im Jugendtreff. Die Programmhefte sind von diesem Freitag, 18. März, an, wie gewohnt in allen Grundschulen, im Bürgerbüro und dem Jugendtreff zu finden. Die Anmeldungen werden in diesem Jahr ausschließlich im Jugendtreff zu festen Terminen entgegengenommen. Eine Anmeldung ist zudem zu festen Telefonzeiten möglich.

Alle Angebote werden unter den Coronaschutzbestimmungen zum Zeitpunkt der Aktivitäten veranstaltet. Daher müsse laut Stadtverwaltung immer mit Lockerungen oder Einschränkungen für einzelne Angebote gerechnet werden. „Vor Ort bieten wir daher immer einen begleiteten Selbsttest an“, sagt Jugendpfleger Andreas Keller vom Fachbereich Ordnung und Soziales.

Für die Selbsttests werden die Eltern gebeten, eine Einverständniserklärung ausgefüllt mitzubringen oder vor Ort auszufüllen. Die Teilnahme an den Veranstaltungen sei nur gestattet, wenn man geimpft, getestet oder genesen ist. Ein Nachweis ist vorzuzeigen. Generell gelte für jedes Kind, bei Krankheitsanzeichen zu Hause bleiben. Auf das Tragen eines Mund-Nasen-Schutz wird geachtet. Die Gelegenheit zum Hände waschen und desinfizieren wird angeboten.

Anmeldungen können vom 25. März an im Jugendtreff, Langenhegge 6, bei Andreas Keller, per Telefon 05742/702902 oder per E-Mail an A.Keller@preussischoldendorf.de, getätigt werden.

Anmeldungszeiten

Freitag, 25. März von 15 bis 18 Uhr

Montag, 28. März von 15 bis 18 Uhr

Mittwoch, 30. März von 15 bis 18 Uhr

Freitag, 1. April von 15 bis 18 Uhr

Montag, 4. April von 15 bis 18 Uhr

Mittwoch, 6. April von 15 bis 18 Uhr

Freitag, 8. April von 15 bis 18 Uhr