Kartoffel-Experten engagieren sich auch für den Wald

„Wir wollen einen nachhaltigen Beitrag für unsere Region und den Klimaschutz leisten“, erklärt Vera Löffler, Marketing-Managerin bei der Kartoffelmanufaktur Pahmeyer in Werther. Sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Familienunternehmens aus Rotenhagen sonst eher auf dem Kartoffelacker in Aktion, widmen sie sich in diesem Fall dem heimischen Wald: Am Nordhang des Teutoburger Waldes unterstützen und finanzieren sie eine Aufforstungsaktion, die Mitte Februar starten soll – und die anschließende Pflege der jungen Bäume.

900 junge, widerstandsfähige Bäume: Firma Pahmeyer unterstützt Aufforstung am Teuto-Nordhang in Werther

Hintergrund ist – wie mittlerweile an so vielen Stellen im Teuto: „Trockenheit und Stürme haben dem Wald stark zugesetzt, dazu der Borkenkäfer, der als gefährlicher Schädling viele Bäume massiv angegriffen hat“, weiß Vera Löffler. „Der Teutoburger Wald hatte es in der Vergangenheit schwer.“ Und so will sich der Erzeuger und Weiterverarbeiter von Kartoffeln und Kartoffelprodukten an der riesigen Aufgabe der Aufforstung beteiligen.