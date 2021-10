Kartoffelfeuer lodert wieder

Dass der Kartoffelmarkt nichts an Attraktivität verloren hat, zeigten die Besucherzahlen. Besonders am Nachmittag nutzten viele Besucher das schöne Wetter zu einem Ausflug auf den Marktplatz.

Maßgeblich an der Wiederauferstehung des Traditionsmarktes beteiligt war Oskar von Bohuszewicz. Seit vielen Jahren hat er sich um das Marktgeschehen gekümmert und dabei viele Kontakte zu Ausstellern und Händlern geknüpft. Diese Kontakte waren ihm nun auch bei der Neubelebung hilfreich. Unterstützung erhielt von Bohuszewicz vom Team des Stadtmarketings Büren, von heimischen Unternehmen, Vereinen, Einrichtungen und Privatpersonen. Und so konnte ein Programm auf die Beine gestellt werden, dass sowohl eine herbstliche Atmosphäre vermittelte als auch Augen und Gaumen Freude bereitete. Hingucker: der prächtige Erntewagen und das gemütliche Kartoffelfeuer. Stefanie Lammers hatte liebevoll all das auf dem Marktplatz dekoriert, was an Feldfrüchten im Herbst geerntet wird.

Bernhard Franke war ebenfalls wieder mit dabei. Der „Mann fürs Feuer“ ist seit 17 Jahren eine Institution auf dem Kartoffelmarkt. Auch die Männer und Frauen von Cohors Burana machten mit. Nicht nur ihre herzhaften Köstlichkeiten aus der Kartoffelpfanne waren ein Gaumenschmaus, der hochprozentige Obstler aus eigener Produktion wurde zu einem beliebten Mitbringsel vom Kartoffelmarkt. Der Marktplatz war den ganzen Tag über eingehüllt vom Duft von Kartoffelpuffern, Kartoffelwaffeln, Kartoffelteigtaschen und Holzfäller-Kaffee. Zwar gab es keine Musikkapelle, aber Josef und Daniel Marquard aus Weiberg glichen das mit ihrer Drehorgel aus. Indem das Stadtmarketing mit der Verlagerung des Wochenmarktes auf dem Parkplatz an der Königstraße/Detmarstraße einen guten Kompromiss gefunden hatte, gab es für beide Veranstaltungen eine Win-Win-Situation. Und auch die Geschäfte der Innenstadt hatten ihre Öffnungszeiten verlängert.