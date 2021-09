Kassenärzte raten zu gründlicher Abwägung

Komplikationen nach Drittimpfungen – Land prüft Fälle – in Herford wird weiter aufgefrischt

Herford

Trotz der Komplikationen in einem Seniorenheim in Oberhausen werden die Drittimpfungen im Kreis Herford fortgesetzt. Die Kassenärztliche Vereinigung rät Patienten, zuvor in Ruhe mit dem Hausarzt über mögliche Komplikationen zu reden.

Von Stephan Rechlin