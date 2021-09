Kassiererin rückt das Geld nicht raus

Der Überfall ereignete sich am Montagabend in einem Supermarkt in der Kurt-Schumacher-Straße, Höhe Jakob-Kaiser-Straße. Gegen 20 Uhr betraten zwei Jugendliche den Kassenbereich des Lebensmittelgeschäfts. Bewaffnet mit einem Totschläger und einer Schusswaffe forderten sie die Herausgabe von Bargeld. „Da die Kassiererin nicht auf die Forderung einging und Passanten auf den Raub aufmerksam wurden, brachen die Täter ihren Raub ab“, erklärt Polizeisprecher Fabian Rickel. Ohne Beute seien sie in Richtung Carl-von-Ossietzky-Straße geflohen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei wartete ein weiterer Täter vor dem Geschäft und stand Schmiere. Er soll ein Fahrrad bei sich gehabt haben. Die Beamten führten umgehend Fahndungsmaßnahmen im näheren Umfeld durch. Dabei konnten die flüchtigen Räuber nicht mehr angetroffen werden.

Der Täter mit dem Totschläger wird wie folgt beschrieben: etwa 15 bis 17 Jahre alt, rund 1,60 Meter groß und eine dünne Statur. Zur Tatzeit trug er einen schwarzen Pullover und eine helle Hose. Er soll eine schwarze Maske getragen haben, bei der es sich um einen Schal handeln könnte.

Der Täter mit der Schusswaffe soll rund 1,50 Meter groß, etwa 15 Jahre alt und dünn sein. Zur Tatzeit trug er ebenfalls einen schwarzen Pullover und eine helle Jogginghose.

Die Person mit dem Fahrrad wird als etwa 17 Jahre alt und etwa 1,80 Zentimeter groß beschrieben. Er soll beige Kleidung getragen haben.

Zeugen melden sich mit Hinweisen zum Tatgeschehen oder den Räubern bei dem zuständigen Kriminalkommissariat 15 unter Telefon 0521/545-0.