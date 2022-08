Kataster für Grünflächenpflege kommt

Vlotho

Die Stadt Vlotho ist für die Pflege von etwa 40 Hektar öffentlicher Grünflächen zuständig, darunter befinden sich als größte Bereiche die städtischen Friedhöfe mit 6 Hektar sowie der Kurpark mit 4,5 Hektar. Diese Flächen und die zahlreichen kleineren Beete und Anlagen sollen künftig in einem Grünflächenkataster erfasst und für ein ökologisch nachhaltiges Pflegekonzept in vier so genannte Pflegeklassen eingeteilt werden. Darüber hat der zuständige Stadtgärtner Ralf von der Marwitz in einem Sachstandsbericht im Klima- und Umweltausschuss informiert.

Von Joachim Burek