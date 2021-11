Katholiken in NRW wählen Pfarrgemeinderäte und Kirchenvorstände

Paderborn

In den fünf nordrhein-westfälischen Bistümern stehen am Wochenende Wahlen an. Die rund 6,5 Millionen Katholikinnen und Katholiken in den Diözesen Aachen, Essen, Köln, Münster und Paderborn sind aufgerufen, die Pfarrgemeinderäte und Kirchenvorstände neu zu wählen

Von dpa/WB