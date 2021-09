Katholische Hospitäler wehren sich

Bünde/Herford

Die katholische Hospitalvereinigung protestiert gegen die geplante Dauersubventionierung der kommunalen Krankenhäuser in Herford und Bünde. Kleine, aber solide wirtschaftende Kliniken wie das Mathilden-Hospital in Herford würden so in Gefahr laufen, bei der Krankenhausplanung des Landes unter die Räder zu geraten.

Von Stephan Rechlin