Katze ausgewichen und gegen Baum geprallt

Der 45 jährige Altenbekener befuhr nach Angaben der Polizei mit seinem Opel Mokka am Freitag gegen 14.40 Uhr die Dorfstraße in Buke aus Richtung B 64 kommend in Fahrtrichtung Ortsmitte. In Höhe des Ortseingangsschildes an einer Fahrbahnverengung wich er einer von rechts querenden Katze aus.

Er lenkte das Fahrzeug links an der Fahrbahnverengung vorbei, übersteuerte jedoch, so dass er nach links von der Fahrbahn abkam und frontal gegen einen Straßenbaum stieß. Der Autofahrer zog sich hierbei Verletzungen im Gesichtsbereich zu und erlitt einen Schock. Er wurde daraufhin ins St.-Vincenz-Krankenhaus in Paderborn gebracht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 5000 Euro.