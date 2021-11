Katzenhalterin streitet nur noch um Kosten

Bielefeld

Eine regelrechte Katzen-Überpopulation hatte eine heute 57-Jährige in ihrem Katzen-Asyl in Eckardtsheim aufgebaut, in der zudem eine Epidemie mit Durchfallerkrankungen auftrat. Die Frau sei schlichtweg überfordert gewesen, habe die Lage nicht mehr beherrscht, urteilte zuletzt das Bielefelder Landgericht im Strafverfahren, in dem es um die Geldstrafe wegen Tierquälerei ging

Von Peter Bollig