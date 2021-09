Kauf von 15 Lüftungsanlagen geplant

Auf Empfehlung des Umweltbundesamtes verzichtet die Stadt Löhne vorerst auf eine flächendeckende Anschaffung von mobilen Lüftungsanlagen in den Schulen. Das hat Bürgermeister Bernd Poggemöller in der jüngsten Ratssitzung mitgeteilt.

Trotzdem wolle die Stadt in Eigenverantwortung bis zu 15 Lüftungs- und Filtergeräte anschaffen. Diese sollen in Mensen oder Räume platziert werden, in denen das Tragen einer Maske nicht möglich ist. Die Stadt rechnet mit Anschaffungskosten in Höhe von 4800 Euro pro Gerät – insgesamt somit etwa 70.000 Euro. Dafür hofft die Stadtverwaltung finanzielle Mittel aus bestehenden Fördertöpfen zu bekommen.