Kaufleute sind voller Tatendrang

Delbrück

Mit Elan, Zuversicht, guten Veranstaltungsideen und einer Portion Optimismus, aber auch mit dem Wissen, dass es eventuell wieder neue Einschränkungen durch Coronaschutzbestimmungen geben könnte, gehen die Mitglieder der Delbrücker Marketinggemeinschaft (Demag) in die zweite Jahreshälfte. Im Laufe der Jahreshauptversammlung in der Stadthalle legte der Demag-Vorstand mit Johannes Dunschen und Albert Hansel an der Spitze den Jahresbericht 2020 vor und ging auf Veranstaltungen ein, die in den kommenden Wochen und Monaten ein Stück Normalität wiederbringen sollen – so weit das möglich ist.

Von Jürgen Spies