Kaum freie Klinikplätze für Kinder in OWL

Eltern mit schwerkranken Kindern müssen in Ostwestfalen-Lippe weiter Wege und lange Wartezeiten auf sich nehmen. Selbst Verlegungen in weit entfernte Krankenhäuser sind an der Tagesordnung. Hauptgrund ist die Häufig von schweren Atemwegsinfektionen.

„Es gibt Verlegungen im Umkreis von 100 Kilometern mehr mehr“, berichtet Sprecher Christian Busse aus dem Johannes-Wesling-Klinikum in Minden. Gibt es ein freies Betten in Minden, werden Kinder etwa aus Dortmund oder Hannover aufgenommen. Andererseits würden aus Kinder aus OWL an weit entfernte Häuser verlegt, wenn es in der Region keinen freien Betten mehr gebe.