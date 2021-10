Kaum Zweifel an NRW-Krankenhausplan

Lübbecke

In der Sonderratssitzung am nächsten Dienstag, 19. Oktober, 17.30 Uhr, befasst sich der Lübbecker Stadtrat mit dem Thema neues Krankenhaus für den Altkreis. Die Ratsfraktionen sind besorgt, welche Folgen die Aufgabe des jetzigen Krankenhauses für die Stadt und ihre Bürger hätte und fordern, einen Standort im Lübbecker Stadtgebiet zu wählen. Die Entscheidung, ob der von den Gutachtern vorgeschlagene Weg tatsächlich eingeschlagen wird, liegt allerdings beim Verwaltungsrat der Mühlenkreiskliniken, der am 27. Oktober tagt.

Von Friederike Niemeyer