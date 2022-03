Kehrtwende am Brunnen Kök?

Angesichts der erschreckenden Bilder aus dem Trinkwasserbrunnen an der Kök waren sich die Fachleute noch Anfang Dezember einig: Keine Sorge, es sieht schlimmer aus, als es ist. Doch statt, wie ursprünglich geplant, im Januar mit der Reinigung zu beginnen, zog man nun doch noch kurzerhand die Reißleine – und legte diese Maßnahmen auf Eis. Aus Sorge um weitere vielleicht folgende große Reparaturen und in Anbetracht des stattlichen Alters der Anlage tendiert die Stadt Werther nun zu einer 180-Grad-Kehrtwende: Die notwendige Reinigung und weitere Sanierung des Brunnens könnte derart aufwendig und teuer werden, dass eine Neubohrung günstiger erscheint.

Das sieht auch Volker Kahmann, technischer Leiter des Wertheraner Wasserwerks, so: „Bei detaillierter Betrachtung des Brunnens Kök ist uns klar geworden: Reinigung und Regenerierung wären ökonomisch wie auch praktisch nicht sinnvoll. Denn dabei könnte nicht sichergestellt werden, dass der Brunnen nicht Schaden nimmt.“ Zur Erinnerung: Der Brunnen an der Kök ist 1959 errichtet worden, die Filterspitze reicht bis auf fast 160 Meter in die Tiefe. Altersbedingt gibt es immer mehr Kalk-Ablagerungen, etwa an den Innenwänden und an den Filterschlitzen.