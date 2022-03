Kein Automat auf dem Warburger Altstadtmarkt

Eine Zustimmung des Gremiums für den Plan hätte er wohl ohnehin nicht bekommen. „Wir als CDU hätten das abgelehnt – aus Denkmalschutzgründen, aber auch, weil es viele dieser Produkte bereits in der Altstadt zu kaufen gibt“, sagt Ratsherr Wolf-Rüdiger Mutter. Zuvor hatte sich bereits der Warburger Heimat- und Verkehrsverein in einer schriftlichen Stellungnahme kritisch mit dem Vorhaben auseinandergesetzt – und sich „entschieden dagegen“ ausgesprochen, wie es in dem Brief des Vorsitzenden Klaus Stalze heißt.

MEHR ZUM THEMA Warburger Bezirksausschuss berät Automat auf Altstadtmarkt?

Heimatverein schreibt Brief

Sicher sei die Versorgung der Altstädter mit Lebensmitteln nicht optimal. Aber all das, was in dem Automaten angeboten werden sollte, gebe es bereits. Außerdem wies Klaus Stalze auf das gut ausgebaute Angebot des Bürgerbusses hin, mit dem jeder Altstädter für wenig Geld praktisch direkt vor einen Supermarkt in der Neustadt fahren könne.

Kein aktueller Bedarf

Der 1. Beigeordnete Andreas Niggemeyer nahm den Investor in Schutz, der den Automaten auf dem Marktplatz im Umfeld der E-Ladesäule am Eckmänneken aufbauen wollte. Er habe nicht gegen die Interessen der Altstädter handeln wollen und sei durchaus weiter bereit, einen solchen Automaten auch an einer geeigneteren Stelle aufzustellen, wenn es den Wunsch gebe, zitierte Andreas Niggemeyer. Ein aktueller Bedarf an anderer Stelle wurde aber nicht gesehen.