Kein Brückentunnel geplant

Bauarbeiten an der Weserbrücke in Höxter sollen im Oktober 2021 beginnen

Höxter

Straßen NRW plant bei der Sanierung der Weserbrücke ohne einen speziellen hölzernen Tunnel für Fußgänger. Das hat die Sprecherin des Landesbetriebs, Christiane Knippschild, am Mittwoch noch einmal bekräftigt. In den vergangenen Tagen war in Höxter aus für gewöhnlich gut informierten Kreisen zu hören, dass es entgegen der bisherigen Angaben des Landesbetrieb doch einen Fußgängertunnel geben könnte.